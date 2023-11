Giornata mondiale della pesca, il vescovo De Luca: «A voi è affidata la custodia del mare»

Giornata mondiale della pesca: al mercato ittico

TERMOLI. “Gettate la rete” è la preghiera ispirata dal Messaggio della Chiesa per la giornata mondiale della pesca 2023 ed è stata recitata da Sua Eccellenza il vescovo della diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca e da don Antonio Giannone insieme ai pescatori di Termoli, nella mattinata di oggi mercoledì 22 novembre al mercato ittico.

L'incontro di riflessione è stato organizzato dall’ Associazione Armatori Pesca del Molise, dalla Federcoopesca Molise e dall’Associazione Pescatori Molisani.

La pesca è stata, è, e sarà, uno dei settori trainanti della nostra economia territoriale; il comparto della pesca è fonte di reddito per migliaia di famiglie.

L’incontro è stato utile per confrontare le esperienze e tenere accesi i riflettori sui problemi passati, presenti e futuri del settore, principalmente il ricambio generazionale delle professioni legate alla pesca e quello della sostenibilità ambientale.

Perché i pescatori di Termoli hanno dimostrato ampiamente di essere proiettati verso il futuro anche con le nuove generazioni e di rispettare il loro mare e la qualità del pescato.

Gli armatori e i pescatori di Termoli stanno andando avanti a furia di sacrifici, senza alcun risparmio e con molta fatica.

Un momento di riflessione per riconoscere la professione del pescatore, il ruolo delle loro famiglie e delle loro mogli, spesso impegnate nell’attività, e soprattutto per riconoscere i disagi di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività e nella filiera della pesca.

Il pesce è la fonte singola più importante di proteine di alta qualità e quindi è una fonte vitale di cibo che contribuisce alla sicurezza alimentare, alla nutrizione e alla salute.

Ma la pesca ha un risvolto anche religioso. La pesca è il lavoro praticato dai primi discepoli.

Nel suo intervento, il vescovo De Luca ha ricordato le parole di Papa Francesco. «A voi è affidata la custodia del mare. Il mare è fonte di vita e di sostentamento. La vostra presenza nel mare è fondamentale anche per la custodia del Creato».

Il sindaco reggente Enzo Ferrazzano ha ribadito la vicinanza dell'amministrazione al settore della pesca e a tutti i pescatori. "Il mondo della pesca per la nostra città è l'attività più economica ed essenziale. Stiamo facendo di tutto e abbiamo preso l'impegno per proseguire nel progetto contro l'abbandono dei rifiuti in mare. Bisogna creare il valore aggiunto del prodotto e per questo il mare va tenuto pulito".

Presente anche la Capitaneria di porto con il comandante in 2° Francesca Preziosa, "i pescatori sono i nostri primi utenti e senza di loro, forse, nemmeno esisteremmo. Cerchiamo di risolvere insieme i problemi. Siamo consapevoli delle difficoltà di questo periodo e proprio per questo bisogna collaborare. Il nostro mare va aiutato a ricrescere".

"Dedicherò il mio lavoro affinché i problemi che attanagliano sia il mercato ittico, sia tutta la filiera trovino ascolto" ha dichiarato Fabrizio Fabbricatore nuovo presidente del mercato ittico di Termoli. "Cerchiamo di lavorare per un obiettivo comune. Per me è importante avere avuto il mio battesimo in questa giornata".

