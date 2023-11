Progetti, iniziative e raccolta differenziata: le novità per Termoli

Raccolta differenziata: novità a Termoli

TERMOLI. Nella mattinata di oggi mercoledì 22 novembre, nell'aula del Consiglio comunale di Termoli, si è svolta la conferenza stampa sulle novità della raccolta differenziata.

Provvedimenti importanti e chiusura di un progetto, questi sono stati i punti salienti della conferenza.





«Un'iniziativa importante e di formazione portata avanti in questi 5 anni- ha spiegato l'assessore Colaci- "Quartiere pulito" ha visto vari interventi su tutto il territorio e, anche quest'anno, siamo arrivati alla conclusione. E il 25, sperando che il tempo sia bello, faremo il centro. Queste iniziative sono da sostegno alla gente, alle famiglie. Cerchiamo di andare incontro a tutti coloro che collaborano. C'è un progetto che riguarda il porto, abbiamo avuto un permesso per occuparci dei rifiuti del porto. Abbiamo in essere la Bandiera Blu che faremo di tutti per farla riconfermare».

Per le criticità dell'estate, è intervenuto il sindaco reggente Ferrazzano. «Abbiamo avuto qualche problema con lo smaltimento della raccolta dei rifiuti. Subito dopo abbiamo iniziato una sorta di interlocuzione con i vari soggetti della comunità termolese e abbiamo chiesto loro quali fossero le problematiche. Ed è venuto fuori il problema del ritiro dei cartoni. Dal 1° dicembre verrà effettuato dalle ore 10 alle 14».

"Siamo contenti del dialogo con l'amministrazione. Sembra che oggi riusciremo a cambiare qualcosa sul conferimento dei cartoni. Le polemiche estive sono finite quando ci hanno detto che avrebbero preso provvedimenti e il problema è rientrato".





