Il campione del mondo dei "panettoni", Michele Pirro all'istituto alberghiero

TERMOLI. Giovedì 23 novembre 2023, alle ore 9, Michele Pirro, incontrerà gli studenti dell’Istituto “Federico di Svevia” di Termoli presso l’Enoteca di Federico.

Michele Pirro, Patron della Pasticceria Noir di San Marco in Lamis, nuovo campione Mondiale nel Contest Internazionale "The best panettone of the world" Fipgc 2023, vincitore assoluto e medaglia d'oro sulla categoria Panettone Classico e medaglia d'argento sulla categoria Innovativo.

Il Contest internazionale si è tenuto presso Gustus Salone Professionale Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia, nel complesso fieristico della Mostra d'Oltremare a Napoli nei giorni 19 e 20 novembre.

L’Istituto "Federico di Svevia” e per esso la dirigente scolastica, Maria Chimisso, è lieto di accogliere il nuovo campione mondiale in presenza del vice presidente Fipgc, professor Maurizio Santilli, per un confronto professionale con gli studenti del corso di Pasticceria.