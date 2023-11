La rottamazione delle cartelle comunali: intervista all'assessore Giuseppe Mottola

TERMOLI. “Rottamazione cartelle”, l’assessore alle Finanze Giuseppe Mottola illustra la “Definizione agevolata”.

Al termine della conferenza stampa sulle iniziative che riguardano la raccolta differenziata dei rifiuti, l’assessore alle Finanze Giuseppe Mottola è voluto tornare sulla delibera n. 42 licenziata il 21 novembre in Consiglio Comunale e riguardante la “Definizione agevolata” per gli insoluti dovuti all’amministrazione comunale, la cosiddetta “Rottamazione” delle cartelle. Da come riferito il Comune di Termoli ha ricevuto diverse richieste dai residenti e ha deciso di spostare il termine ultimo per la presentazione delle domande al prossimo trenta novembre. In questo caso i contribuenti interessati, per la definizione agevolata, potranno risparmiare sanzioni e oneri accessori (si pagheranno solo i tributi dovuti) proprio presentando la domanda che prevede un dilazionamento dell’importo in 24 rate e non come stabilito in precedenza a dodici rate.





Per coloro che non possono aderire alla “Definizione agevolata”, perché la rata sarebbe troppo alta, verrà data la possibilità di dilazionare il pagamento complessivo (tributi e oneri) in 72 rate.

Anche il limite per la polizza fideiussoria è stato elevato a 50mila euro. Il Comune ha già ricevuto 1.700 richieste per la presentazione della domanda.