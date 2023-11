La Cassazione accoglie il ricorso del Sib, annullate le sentenze del Consiglio di Stato

TERMOLI. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Sib-Confcommercio contro le sentenze dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021 che avevano segnato l'invalidità delle proroghe sulle concessioni demaniali marittime

La Procura generale, nell'udienza del 24 ottobre aveva richiesto l'accoglimento e ora è giunta la sentenza da parte dei giudici della Suprema Corte, che ha annullato le sentenze per eccesso di giurisdizione.

A darne notizia agli associati è stato il presidente Antonio Capacchione.

«Fiduciosi della giustizia, è arrivata la sentenza che noi aspettavamo, la Cassazione ha accolto quello che da due anni noi dicevamo», il commento di Nico Venditti, del Sib Molise.

Cambia, dunque, lo scenario amministrativo che già aveva incassato le indicazioni della Corte di giustizia europea e del tavolo mappatura del Governo, peraltro richiamate anche in una recente sentenza del Tar Lecce. Resta sullo sfondo la procedura d'infrazione Ue, ma questo giro di vite in Cassazione stravolge le prospettive, in bonis, rispetto agli spettri degli ultimi due anni, restituendo ossigeno alla categoria dei balneari.