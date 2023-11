Comitato San Timoteo incontra la struttura commissariale

TERMOLI. «Ci è stato comunicato dalla struttura commissariale che il Commissario Avvocato Marco Bonamico e il sub Commissario Senatore Ulisse Di Giacomo hanno accolto la richiesta di incontro con una nostra delegazione, fissando a Campobasso la riunione per domani, venerdì 24 novembre, alle ore 10 presso la sede commissariale in via Genova. È un piccolo primo passo per un confronto franco e leale sulle aspettative rivolte al nuovo P. O. 2022/2025.

Siamo in fiduciosa attesa, e certi, che anche l'altra istanza, del Comitato, di incontro con i vertici, politici e tecnici, della regione e la dirigenza dell'Asrem, sarà a breve accolta».