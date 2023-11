Ansmes e OdG Molise: “La comunicazione sportiva: ieri, oggi e domani”

L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip del Molise in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise ha organizzato un incontro sul tema “La comunicazione sportiva: ieri, oggi e domani”.

Domani, sabato 25 novembre, dalle 10.15 presso l’aula magna del Liceo Scientifico “A. Romita” in via Facchinetti a Campobasso, alla presenza di alcune classi dell’Istituto retto dalla dirigente Anna Gloria Carlini, sempre sensibile ad incontri di questo tipo, siederanno al tavolo dei relatori, moderati dal collega Vincenzo Ciccone, il presidente del Comitato regionale Ansmes Michele Falcione e il presidente OdG Molise Vincenzo Cimino che tratteranno il tema con l’ausilio in collegamento via skype, di alcuni esponenti del mondo dello sport e della comunicazione che porteranno il proprio contributo di testimonianze ed esperienze sul mondo giornalistico sportivo puntando l’attenzione su passato, presente e futuro di questo

Per i giornalisti iscritti all’Ordine la presenza al dibattito vale 3 crediti formativi.