"Quartiere pulito" approda in centro a Termoli, sensibilizzazione ambientale e decoro urbano

Quartiere pulito approda in centro a Termoli: sinergia Rieco Sud-Comune

TERMOLI. Lunedì 27 novembre nel centro cittadino si svolgerà la giornata conclusiva dell’iniziativa “Quartiere Pulito”, che ha interessato cinque vaste aree della città nel mese di settembre.

Ricordiamo che l’iniziativa “Quartiere Pulito 2023”, in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune di Termoli, mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e a diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini a prendere coscienza del fatto che anche i piccoli comportamenti possono fare la differenza.

Durante la giornata di lunedì 27 novembre, che si svolgerà dalle 8 alle 11 in tutta l’area del centro cittadino compresa tra corso Nazionale, corso Vittorio Emanuele III, via Roma e corso Umberto I, oltre al Borgo antico, una squadra della Rieco Sud effettuerà lo spazzamento meccanizzato e manuale di strade, piazze e marciapiedi del quartiere, inoltre nello stesso orario sarà presente un’isola ecologica mobile in piazza Sant’Antonio dove i cittadini potranno portare tutti gli oggetti di cui vogliono disfarsi, tra cui elettrodomestici, mobiletti, poltrone, sedie, reti, materassi, giocattoli voluminosi, lampadari, biciclette, toner, pile, abiti usati e cartoni da imballaggio. Di quei rifiuti che in altro modo potrebbero essere abbandonati oppure giacere per molto tempo ancora prima di essere smaltiti. Un modo per rafforzare l’attività di raccolta.

“Quartiere Pulito – ha riferito il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – rappresenta una ulteriore iniziativa per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto alla raccolta dei rifiuti. Agevolare i residenti dei vari quartieri risulta fondamentale per il conferimento e il contrasto all’abbandono indiscriminato di immondizia, quest’ultimo da sempre di difficile controllo. Con la collaborazione di tutte le parti in causa aumenteranno sicuramente le percentuali di raccolta. L’amministrazione comunale intende perseguire tutte quelle iniziative che portino ad una attenta politica tesa prima di tutto alla salvaguardia dell’ambiente e al decoro della città”.

"Le iniziative di sensibilizzazione ambientale rivestono un ruolo cruciale nel promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini riguardo ai problemi ambientali e nell'incoraggiare comportamenti responsabili. – dichiara l’assessore all’Ambiente Rita Colaci – Attraverso l'educazione e la diffusione di informazioni chiare e accessibili, possiamo contribuire a cambiare le abitudini quotidiane per ridurre l'impatto ambientale e promuovere uno stile di vita sostenibile. Il nostro ufficio si impegna costantemente a sostenere e collaborare con la Rieco Sud, Plastic Free e le altre associazioni del territorio per creare un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, ascoltare le loro preoccupazioni e coinvolgerli nella definizione delle politiche ambientali. Invito tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alla giornata di sabato 25 lasciando liberi i parcheggi per una pulizia più approfondita dei cigli stradali e recandosi in piazza Sant’Antonio per smaltire i beni in disuso”.