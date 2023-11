"Insieme per la sicurezza": i fumetti di Jacovitti protagonisti all'istituto Achille Pace

"Insieme per la sicurezza": opuscoli all'istituto Achille Pace, intervista ad Aldo Ciccone

TERMOLI. «Insieme per la sicurezza»: i disegni coi personaggi inconfondibili di Benito Jacovitti incardinati in un utile e prezioso vademecum destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di Termoli.

Un pieghevole che non vuole e non può spiegare come evitare "tutte" le insidie che sono in agguato nei diversi ambienti casalinghi, ma vuole, soprattutto, far riflettere prima di agire superficialmente (quindi sconsideratamente) nelle diverse situazioni con conseguenze, spesso molto pericolose, per l'incolumità personale e di chi ci vive accanto.





La prima consegna è avvenuta nella tarda mattinata di ieri all'istituto comprensivo "Achille Pace", con la presenza di Aldo Ciccone, in rappresentanza del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso l’associazione che ne porta il nome, del professor Francesco Cobalto e della dirigente scolastica Luana Occhionero.

Distribuita la brochure con le norme basilari per evitare gli incidenti domestici realizzato con i disegni degli studenti che si ispirano a Jacovitti.





Si chiama “Insieme per la sicurezza” l’opuscolo presentato in mattinata al liceo artistico di Termoli. È stato realizzato nell’anno dell’anniversario dei cento anni dalla nascita di Benito Jacovitti e verrà diffuso in 2.500 copie tra gli alunni delle scuole elementari delle classi terze e quinte.

Si tratta di un vademecum che mette in guardia sugli infortuni domestici e proprio gli alunni dell’artistico, richiamandosi ai personaggi di Jacovitti, hanno realizzato una serie di storie a fumetti per far riflettere sulle insidie che si celano all’interno delle mura casalinghe.





Progetto che ha visto impegnati sinergicamente l’associazione nazionale Vigili del fuoco della sezione provinciale di Campobasso e il liceo Benito Jacovitti, che ha visto coinvolti gli studenti della sezione Arti figurative. Progetto che gode del patrocinio del Comune di Termoli.

Un lavoro di “squadra” con un’unica finalità, evitare di agire superficialmente nelle diverse situazioni che potrebbero causare brutti incidenti domestici.

Tra le nozioni casistiche legate al gas, alle scale pieghevoli, sostanze tossiche e infiammabili, corrente elettrica, elettrodomestici, cantine e sottotetti, fornelli e ampie maniglie.

