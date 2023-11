Tariffe idriche, Caporicci: «Aumenti sproporzionati e incomprensibili»

BASSO MOLISE. Di recente abbiamo pubblicato gli avvisi sulle fatturazioni di idriche per le comunità di Portocannone e Campomarino, tuttavia, ci sono utenti poco “contenti”, a dire poco.

Tra questi, l’ex sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, che ha sbottato addirittura sui social. «Preso testualmente dalla lettera accompagnatoria alla fattura dei miei consumi idrici: "La gestione del servizio idrico integrato, finora affidata ai singoli Comuni, è delegata ad un gestore unico, per cui unica sarà la tariffa applicata a tutti i cittadini molisani, nel segno dell'efficienza, dell'economicità, della assoluta trasparenza nella gestione del bene comune e della massima attenzione alla sua qualità”. ¡E meno male! Risultato: Fattura 2021 Comune di Portocannone per 231 MC = € 236,73, fattura 2023 GRIM per 240 MC = € 324,31, + 38% anno su anno, praticamente a parità di consumi. L'aumento sproporzionato ed incomprensibile del costo del servizio idrico, che riguarda appunto un bene comune come l'acqua, è intollerabile soprattutto perché incide in modo più pesante sulle fasce di utenza a reddito medio-basso.

Anche perché non tutti possono accedere al bonus idrico (peraltro al momento sospeso dalla Grim per "acquisizione elenchi informatici"… magari sarebbe stato giusto anche sospendere la fatturazione). Tutto questo nel silenzio tombale dei tanti spadaccini della politica regionale e locale pronti a dire la loro su ogni argomento dello scibile umano. Ma che di fronte ad enormità del genere preferiscono voltarsi dall'altra parte. Svegliati Molise Cit. Giovanni Minicozzi (r.i.p.)».