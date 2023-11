Rompere il silenzio: combattere la violenza sulle donne

TERMOLI-GUGLIONESI. Assistente all’autonomia e comunicazione per persone con disabilità, una nostra amica e affezionata lettrice ha voluto condividere un suo pensiero in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Una riflessione approfondita, quella di Lucia Lamanda.

«Rompere il silenzio: Combattere la violenza sulle donne.

A lungo mi sono chiesta come fosse possibile che persone intelligenti, il più delle volte colte, spesso autonome economicamente, accettassero di essere oggetto di violenza all'interno della propria relazione. Adesso so che contano l'educazione femminile, frutto di secoli di addestramento alla subordinazione, e anche la parallela formazione maschile, imbevuta di proiezioni dominanti e possessive. Contano i modelli sociali patriarcali, e conta moltissimo la sensibilità popolare educata all'idea che uno schiaffo sia solo una carezza veloce, nella convinzione diffusa che l'amore sia tale anche quando procura occhi pesti, zigomi lividi e sospette cadute dalle scale. Conta perfino che ogni titolo di quotidiano insista nel definire «delitto passionale» l'omicidio di una donna per mano del suo uomo, come se la morte fosse amore portato alle sue estreme conseguenze.

Michela Murgia, Ave Mary, 2011

Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. (Già il fatto che bisogna ricorrere ad una giornata internazionale per sensibilizzare la società e tentare di eliminare il problema, è di per sé un grave problema).

La violenza contro le donne è un fenomeno che affligge la società moderna da tempo, ma che oggi più che mai interessa la cronaca nera del nostro Bel Paese. La storia di Giulia Cecchettin, morta a soli 22 anni per mano di colui che un tempo diceva di amarla, è simile a tante altre, ma, questa volta qualcosa di diverso e più “prepotente” ha preso voce nelle coscienze di tanti, soprattutto dei giovani, ragazzi e ragazze di ogni età la cui voce grida il suo nome, GIULIA, da ogni parte del territorio nazionale.

La violenza, soprattutto quella perpetrata ai danni delle donne, ed il femminicidio, che è l'espressione più estrema e brutale di tale violenza, l’orribile epilogo ad una storia d’amore malata, contagiata dalla tossicità della mania di controllo e dall’ossessione di possesso, sono i due orribili mostri che continuano a minacciare la nostra società. Due pericoli inaccettabili che vanno contrastati su ogni fronte. Le persecuzioni, di qualsiasi tipo, non dovrebbero trovare terreno fertile dove poter impiantare radici, sempre più profonde, tanto da renderne impossibile l’estirpazione - e la violenza contro le donne, tanto più aperta quanto subdola, devono essere osteggiate in maniera decisa e inconfutabile.

La violenza di genere assume molteplici forme: fisica, psicologica, economica, sessuale e/o affettiva. Queste azioni sono la dimostrazione effettiva di una costante oppressione e di esercizio del potere che ha all'origine un senso di possesso nei confronti del partner. L’aguzzino tende a vedere la vittima come un'estensione di sé, al punto che l'idea che la stessa decida di interrompere la relazione o prenda decisioni indipendenti è vista come una minaccia alla propria identità di uomo e del proprio potere.

I delitti passionali sono poi il tragico risultato di questa distorta percezione dell’amore e del desiderio di possesso. Tali crimini si distinguono proprio dall’elevato livello di violenza intensa e sempre più spesso letale, alimentata da sentimenti di rabbia e gelosia.

Nel contesto dei delitti passionali, la parola passionale si traduce in sofferenza, riferito all’intenso dolore emotivo che caratterizza l’atto e la sua violenza. Questi crimini, nella maggior parte dei casi, sono commessi da individui che sentono di aver perso il controllo sulla persona amata, cercando di riacquistare quel potere attraverso la violenza.

La radice del problema:

Se da una parte si è riconosciuto l’enorme problema della violenza di genere, dall’altra, è doveroso riconoscere che il problema non può essere affrontato senza infilarsi minuziosamente nelle radici culturali, sociali in cui risiede e che la alimentano. Le disuguaglianze di genere, la mancanza o la scarsa rappresentanza politica delle donne contribuiscono alla loro fragilità in un sistema sociale di dominio maschile, il patriarcato, il quale gioca un ruolo significativo nella limitazione delle donne.

È necessario sgretolare questa piramide strutturale che vede la donna al di sotto dell’uomo, per creare una società equilibrata. Bisogna insegnare ai giovani il rispetto reciproco, l'uguaglianza di genere ed il consenso. Bisogna inoltre investire sull’alfabetizzazione emotiva, finché siano in grado, in seguito, di conoscere, riconoscere e gestire le proprie emozioni e sentimenti, soprattutto quelli di rabbia e frustrazione.

La scuola ha l’obbligo di integrare nella progettazione e programmazione, sessioni di educazione affettiva e sessuale che includano informazioni sulla violenza domestica e sulle risorse disponibili per le vittime. Inoltre, social media ed influencers, devono assumersi la responsabilità di smettere di alimentare pregiudizi e stereotipi dannosi e di promuovere modelli positivi di relazioni.

La lotta alla violenza sulle donne e al femminicidio deve iniziare nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre scuole - in ogni angolo della nostra società.

È altresì necessario implementare e rafforzare politiche e leggi che proteggano le donne da ogni tipo di violenza, offrendo loro supporto, strumenti e protezione. Lo Stato deve garantire alle vittime che i carnefici, autori delle loro sofferenze fisiche e psicologiche, vengano perseguiti e puniti; certezza della pena.

Le vittime di violenza devono sapere che la società e lo Stato sono dalla loro parte, pronti a offrire aiuto e sostenere la loro voce. Debellare la violenza di genere, non è un compito delle sole donne, ma una responsabilità che tutti, indipendentemente dal genere, dobbiamo assumerci.

Non c’è posticipo!

È un dovere il nostro nei confronti della giovane Giulia Cecchettin e delle altre migliaia di donne, affinché la loro prematura scomparsa non risulti inutile e le loro grida di aiuto non siano ignorate ancora una volta.

NON UNA DI MENO!…