«La Regione finanzi i programmi di prevenzione contro la ludopatia»

TERMOLI. Grande attenzione e anche condivisione di pensiero per la testimonianza, il drammatico racconto di chi ha sgretolato le proprie certezze a causa della ludopatia, storia pubblicata ieri da Termolionline.

Da anni la "Casa dei Diritti" sta portando avanti programmi e progetti per affrancare dalla piaga del gioco d'azzardo patologico, il cosiddetto Gap, per questo la presidente, Laura Venittelli, ha voluto ribadire quanto sia essenziale ripristinare le attività di prevenzione in seno all'Asrem.

«La storia pubblicata dal "giocatore d'azzardo" che, grazie al SerD molisano, è riuscito a "salvarsi" uscendo dal circolo vizioso della ludopatia mi consente "pubblicamente" di intervenire sul tema lanciando un appello al presidente della Regione e all'assessore Cefaratti.

Il Molise è tra le regioni con il più alto tasso, in percentuale, di malati da Gioco d'azzardo patologico.

Solo nella città di Termoli, nell" ultimo dato rilevato (2017) si sono giocate oltre 60 milioni di euro, per una media di circa 2mila euro pro capite. Il numero verde che le associazioni Konsumer Italia Molise e Casa dei diritti, la cui sede è a Termoli, hanno attivato da circa 2 anni (800 661 501) raccoglie richieste di aiuto da tutta Italia e molte dal Molise. Per il resto d'Italia il contatto con i SerD è continuo per tutta Italia, tranne per il Molise. Da giugno, infatti, non abbiamo più le psicologhe che aiutavano i malati di ludopatia ad uscire dal tunnel che ha descritto la persona che si è rivolta a voi.

Oggi, alle persone che chiamano il numero verde, dal Molise, i nostri operatori volontari possono solo dire che: al SerD non ci sono più gli psicologi del servizio pubblico e che, quindi, possiamo segnalarli solo ai professionisti convenzionati e, quindi, a pagamento.

È scandaloso quello che sta succedendo in questa regione, se si considera che il bilancio nazionale destina risorse per il contrasto alla ludopatia. Dove sono andate a finire le risorse molisane, in quale capitolo di bilancio "giacciono" indisturbate? L'ingiustizia che si sta consumando sotto gli occhi silenti della politica fa riflettere e fa rabbia. Fa riflettere e porta alla conclusione che chi ci governa non sia a conoscenza della grave piaga sociale (oltre 2.500 euro pro capite a Campobasso città, 2.600 euro pro capite ad Isernia citta), fa rabbia perché nonostante gli appelli, sino ad oggi nessun amministratore si attiva per ripristinare il servizio del nostro SerD.

Lo scorso anno, con le psicologhe del SerD, abbiamo promosso molte iniziative sul territorio e nelle scuole, in maniera volontaria e gratuita e da quelle iniziative tanti si sono avvicinati a noi con la speranza di riuscire a "disintossicarsi" da questa triste patologia.

Ci sia consentito di proseguire il nostro cammino, la nostra mission di una comunità che aiuta le persone meno fortunate di noi... è sufficiente ripristinare il servizio, le psicologhe bravissime ci sono tutte, così da dare seguito anche ad un servizio, quello dell'associazione che mi onoro di presidiare, di continuare un lavoro importante e volontario sul nostro territorio. Ringrazio la vostra testata per aver ripreso l'argomento».