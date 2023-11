Studenti di Montenero insieme per dire basta alla violenza

MONTENERO DI BISACCIA. Una mattinata intensa, pieno di commossa e significativa riflessione.

Tutti insieme per dire basta alla violenza nei confronti delle donne, in una collaborazione tra scuole, istituzioni e cittadinanza e per una formazione umana che getta i suoi semi anche sul territorio.

"Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima" è la voce delle ragazze del Les, "l'amore è rispetto, uomini indignatevi, ribellatevi" è l'appello degli studenti, che condannano "solitudine digitale e incapacità di mostrare i sentimenti", e lasciano fiori sulla panchina rossa.

Vergogna, stigma sociale, tanto dolore eppure ancora amore nello spettacolo teatrale "Ti Amo da morirNe" interpretato da Filomena Vasellino e offerto dall'Amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia.

Un grazie di cuore al Sindaco Simona Contucci, a Cabiria Calgione, a tutti gli amministratori intervenuti e alla Dirigente scolastica Ettorina Tribò.

Si chiama "L'amore per me..." ed è la nuova iniziativa di valorizzazione dei sentimenti a cura dei ragazzi del Liceo delle scienze umane dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia. Un'iniziativa, tra le tante messe in atto in questi giorni, finalizzata a dare spazio e voce all' universo emotivo dei nostri giovani, che parlano d'amore e di amicizia e nella giornata contro la violenza sulla donna lanciano un messaggio di rispetto e riconoscimento dell'altro. Così la docente Laura D'Angelo, sul proprio profilo social:

"E mentre si parla tanto di violenza e di abulia di sentimenti ed emozioni, l'amore mi viene dritto dentro al cuore leggendo le parole, piene di limpida luce, dei miei studenti del Liceo Economico- sociale".

Le riflessioni sono pubblicate sul blog del Liceo, consultabile al link

