"Non uccidermi": recital degli studenti dell'alberghiero contro la violenza sulle donne

"Non uccidermi", l'intervista alla dirigente Maria Chimisso

TERMOLI. Presso il locale polifunzionale dell’istituto alberghiero Federico di Svevia, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, si è tenuto l’evento “Non uccidermi”.





Intervenute la dirigente Maria Chimisso, la psicologa Federica Buri, l'avvocata Tina De Michele del centro antiviolenza "BeFree" di Termoli e la professoressa Annarita Ferrante.

I docenti dell’istituto hanno voluto favorire la partecipazione degli studenti, richiamandone l’attenzione con un recital breve dedicato a rappresentare attraverso la danza, la musica e la recitazione la tragedia della violenza.

In questo la scuola ha voluto adempiere al suo compito educativo, divenuto tanto più urgente in questi tempi di impoverimento delle relazioni sociali e dei legami familiari.

Protagonisti gli studenti con i loro lavori e le loro scenografie anche toccanti in molti momenti. Un interrogatorio di un uomo che ha appena ucciso l'ex moglie, tratto da un libro, è stato messo in scena questa mattina dagli studenti dell'Istituto Alberghiero 'Federico II di Svevia' di Termoli, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nella scuola superiore i ragazzi si sono mobilitati rappresentando in forma teatrale una serie di letture e messaggi importanti per comprendere meglio il fenomeno del femminicidio.

La dirigente Maria Chimisso ha parlato a loro dicendo che non è più tempo di subire le imposizioni patriarcali che, purtroppo ancora oggi resistono. Bisogna cambiare e fare qualcosa di utile, come per esempio cambiare gli appellativi che sono tutti al maschile. Questo sarebbe un primo passo verso l’eliminazione di una società patriarcale.

Bisognerebbe dare risalto anche ai nomi femminili. Tutte queste divisioni oggi non hanno ragione di esistere, la parità non può essere più solo una parola astratta, la donna è uguale all’uomo in ogni aspetto della vita sociale. Non è più tollerabile assistere allo scempio che, oggi, ha davvero assunto dimensioni insopportabili.

«Il femminicidio va interpretato come un reato con una sua specificità-ha spiegato la dirigente Chimisso- perché ha una matrice culturale e perché non si verifica il contrario, ossia che ci siano donne che massacrano uomini per gelosia. Queste violenze c’erano anche prima, adesso se ne può parlare. Adesso viene considerato un reato quello che prima veniva considerato un costume e che imponeva alle donne di subire in silenzio. Io ricordo nei paesi narrazioni di episodi del genere, in cui le donne venivano massacrate di botte, con figli che si nascondevano sotto il letto, e tutto ciò era considerato un fatto normale, perché culturalmente accettato. L’ultimo caso di femminicidio, quello di Giulia Cecchettin è davvero un caso emblematico. Il femminicidio è stato commesso da un giovane di ottimo livello culturale, con un profilo che porterebbe a pensare a tutto tranne che a una conclusione così efferata, di un rapporto d’amore malato. Ma se vediamo in controluce, vediamo un amore malato e segnali negativi. La società se ne deve far carico. Dire che tutti gli uomini sono criminali è una menzogna, ma ci sono ancora fenomeni patriarcali nella società».

«I dati dei femminicidi sono in aumento- ha detto l'avvocata Tina De Michele- mentre il dato degli omicidi è in calo. La strada è ancora lunga ma va imboccata. Ed è questo che vogliamo fare qui con i ragazzi. Bisogna iniziare una riflessione dal concetto di uguaglianza. La parola patriarcato non è una parolaccia. Ma è uno stereotipo di genere. Il femminismo non ha mai ucciso nessuno, possiamo dire lo stesso del maschilismo?».

Galleria fotografica