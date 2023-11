"Non una di meno", completata la panchina rossa a Guglionesi

GUGLIONESI. «Il primo maggio 2023 in occasione della festa dei lavoratori, abbiamo installato una panchina rossa a Guglionesi “Lungomare” per denunciare lo sfruttamento delle donne sui luoghi di lavoro.

Oggi 25 novembre in occasione della Giornata mondiale di contrasto alla violenza maschile contro le donne, Non una di meno, abbiamo provveduto a completare il luogo con la posa in opera di pannelli che denunciano il tema di cui sopra, come da video e foto allegate alla presente. Vogliamo ricordare che il contrasto per eliminare la violenza sulle donne: in famiglia; nei luoghi di lavoro; nella società si combatte per 365 giorni per ogni anno. La nostra iniziativa difatti già dall’inizio di ottobre u.s. l’avevamo messo in agenda e non deriva solo dal gravissimo episodio di Giulia dell’11 novembre 2023 che ha scosso giustamente più di altri episodi la coscienza popolare per la brutalità e per l'inconcepibile preparazione e meditazione dell’assurdo massacro di Giulia da parte dell’ex fidanzato.

Istituzioni, cittadini, opinione pubblica ogni giorno si combatte e si lavoro per eliminare una volta per sempre la violenza sulle donne.

Si ringrazia: Nicolangelo per la posa in opera; il ferramenta Cianciosi Sabina per la fornitura gratuita del materiale di fissaggio; La stamperia – LAB 2.0 di Via Sannitica,8/A TERMOLI; Ludovico». Per il Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea Pasquale Sisto Segretario Regionale

