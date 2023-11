Violenza sulle donne, Della Porta: "Governo Meloni è in prima linea, mai più sole"

TERMOLI. “Oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza di genere. E il governo Meloni si conferma in prima linea nel proteggere le donne e nel sostenerle, quando hanno bisogno di aiuto. Proprio per rispondere a questa esigenza mercoledì, in Senato, è stato approvato all’unanimità il ddl proposto da Fratelli d’Italia che ruota attorno ai perni della prevenzione, della protezione e della certezza della pena.

A questo si accompagnano i protocolli d’intesa firmati con le scuole dai ministri Roccella, Sangiuliano e Valditara con l’obiettivo di insegnare la cultura del rispetto fin dai primi anni di studio. L’intento del nostro esecutivo è unire tutti gli italiani nel difendere le donne da ogni forma di violenza. E non falliremo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.