"Costruire una vera parità di genere capace di estirpare la violenza"

TERMOLI. "Ancor oggi, da parte di alcuni, esiste l'impossibilità di accettare l'atto di emancipazione della donna". Così il sindaco reggente di Termoli, Vincenzo Ferrazzano.

"Una parte della psiche di troppi uomini è ancora chiusa all’interno di una storia millenaria di stereotipi di genere- continua Ferrazzano- La protezione, il possesso, la sottomissione, il dominio, la supremazia sono situazioni da dimenticare definitivamente. La libertà della donna, la sua autonomia, la possibilità della sua emancipazione, deve invece portare ad un vero e proprio cambiamento definitivo delle relazioni interpersonali.

Dobbiamo cercare, come istituzioni e come società, di far capire che questa inevitabile evoluzione, rappresenta tutt’altro che una sconfitta per l’uomo.

È giunto il tempo di archiviare definitivamente questo retaggio. Bisogna, invece, costruire una vera parità di genere capace di estirpare la violenza che a volte l’uomo riesce a generare sulla donna.

Lo dobbiamo a tutte le donne che non ci sono più a causa di femminicidi e per tutte quelle che anche in questo momento sono sotto il giogo della minaccia, della paura, della sopraffazione di padri, fratelli, mariti e di cattivi compagni. Di uomini incapaci di comprendere che la violenza di genere tutto rappresenta tranne che un atto di forza dell’uomo sulla donna”.