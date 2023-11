«Hanno salvato la vita a mio padre 83enne», l'elogio al dottor Corradi e al Pronto soccorso

TERMOLI. Notizie di buona sanità fanno sempre piacere, specie se arrivano da ambiti prettamente medici, che bene sanno discernere la qualità delle prestazioni.

Arriva un ringraziamento per il personale del Pronto soccorso di Termoli: «Con stima e gratitudine sento il dovere di segnalare un episodio di eccellente sanità del Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, diretto dalla dottoressa Paola Tartaglione. Con grande umanità, sicurezza, occhio clinico e determinazione il dottor Renato Corradi ha trattato il caso clinico di mio padre ottantatreenne. Giunti in ospedale per una problematica intestinale che persisteva da circa 10 giorni, il dottor Corradi ha dimostrato grande esperienza clinica e, con l’ausilio diagnostico della Tac (richiesta d’urgenza!) e dopo le prime cure del caso, ha formulato una brillante diagnosi, che confermava il suo sospetto diagnostico!”Sic et simpliciter” ha senza ombra di dubbio salvato la vita al paziente! Complimenti all’organizzazione di tutto il pronto soccorso e un grazie con infinita stima al dottor Renato Corradi».

Testimonianza che giunge dalla signora Barbara Di Lizia.