«Buona la prima!», la passione politica nel corso di formazione del comitato San Timoteo

TERMOLI. Numerose iniziative sul territorio e il maltempo non hanno frenato affatto il debutto del secondo ciclo del corso di formazione politica organizzato dal comitato San Timoteo, su impulso del presidente Nicola Felice e la direzione del professor Giovanni Di Giandomenico.

Nella sala del centro pastorale Ecclesia Mater, in piazza Sant'Antonio, decine e decine gli aderenti, anche come iscritti agli ordini dei Giornalisti del Molise e degli Avvocati (di Isernia), per maturare i crediti formativi. Un notevole successo, senza dubbio, tanto che per il presidente Nicola Felice, è stata «Buona la prima!»





«Si è svolta in mattinata il primo dei 12 incontri culturali e di formazione della nuova edizione del Corso di formazione politica. Nutrita è stata la presenza, nonostante le avverse e non agevoli condizioni atmosferiche. Molti sono le iscrizioni al corso pervenute e che continuano a pervenire. Le iscrizioni oltre da Termoli provengo anche dai Comuni limitrofi e del basso Molise».





L'incontro odierno è stato aperto dal benvenuto di Nicola Felice, con saluti e ringraziamenti. È seguito l'intervento introduttivo del professor Giovanni Di Giandomenico, direttore del Corso per poi passare alla prima relazione del Prof. Marco Olivetti, a seguire la relazione di don Marcello Paradiso.

Il prossimo incontro è programmato per sabato prossimo 2 dicembre con la partecipazione di altri due relatori: Gianfranco Vitagliano e Antonio D'Ambrosio.

