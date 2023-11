Tempesta e mareggiata, «A Rio Vivo abbiamo avuto paura, si faccia in fretta con la difesa della costa»

La mareggiata a Rio Vivo di sabato 25 novembre 2023

TERMOLI. «Ci si affida alla libera stampa quando non si hanno santi in paradiso». Con questo assioma ci ha contattato un cittadino residente di Rio Vivo, che ieri ha vissuto ancora una volta ore drammatiche, a causa della tempesta che ha messo a dura prova il litorale.

«Purtroppo, quando non si ha la conoscenza diretta con le "persone che contano" e che possono cambiare le cose, non ci si può che affidare alla libera stampa. Vi ringrazio».

Da parte nostra c’è sempre la disponibilità ad accogliere le istanze che provengono dal territorio, l’auspicio è che il tramite si foriero di attenzione, così come ne confidano gli stessi residenti-lettori, che a noi trasmettono richieste, preoccupazioni, inquietudini e disillusioni, come ha fatto nell'occasione A. P.

«Cara Regione Molise, mentre stiamo scrivendo questa lettera, fuori impazza una terribile burrasca. Sabato pomeriggio del 25 novembre 2023, nel quartiere di Rio Vivo, abbiamo avuto paura.

A dispetto del vostro tanto annunciato "pronto intervento" di messa in sicurezza del litorale, ci sono cittadini che attualmente, in questo momento, hic et nunc, stanno vivendo una sensazione di assoluta insicurezza e terrore.

In questa giornata, ci siamo più volte affacciati sulla costa antistante le abitazioni e ad ogni ora il mare è continuato ad avanzare, senza ulteriori resistenze, oltre le barriere frangiflutti. La condizione del litorale coinvolto nella precedente mareggiata si presenta ancora più critica ed oltremodo peggiorata.

Cari Funzionari, non vi chiediamo di credere alle parole riportate in questa lettera, piuttosto vi invitiamo ad affacciarvi qui fuori e credere ai vostri stessi occhi... e per favore, non venite in giornate serene e soleggiate, così non sarebbe realistico, piuttosto passate in giornate simili.

I vostri tempi burocratici (almeno si spera che la ragione sia esclusivamente burocratica) sono un lusso che forse potete permettervi Voi, all'interno dei vostri uffici e palazzi, distanti dall'acqua. Ma qui la situazione è differente.

L'ipocinesia che state dimostrando, pesa sul cuore come un macigno. Questa procrastinazione si sta giocando sulla pelle di persone e famiglie residenti, che da quasi un anno vi stanno chiedendo solo una cosa: per favore, intervenite subito!

Oggi la moneta è stata lanciata e probabilmente andrà tutto bene, ma con l'avvicinarsi dell'inverno, in un contesto nazionale sempre più travagliato dalla furia del cambiamento climatico, le sorti del gioco potrebbero ribaltarsi in maniera drammatica. Per favore, non giocate oltremodo con la sorte, non perdete altro tempo prezioso.

Dimostrateci, una volta per tutte, che la res pubblica non ha abbandonato i propri cittadini e che la politica conta ancora qualcosa».