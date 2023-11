Un olio eccellente quest'anno nella piccola capitale dell'Oliva Nera

COLLETORTO. Un olio di alta qualità quest'anno soddisfa certamente i palati più esigenti. Non poche dunque le soddisfazioni inattese dei produttori locali che rianimano in questo periodo l'economia del paese, noto da tempo come "Paese dell'olio buono". L'olio di quest'anno, si ripete da più parti, profuma come non mai e sulla tavola senz'altro diventa il re dei condimenti per eccellenza. Poi la raccolta delle cultivar del posto, la lavorazione e gli interventi naturali che si osservano negli oliveti favoriscono senz'altro un migliore livello di qualità.

Grazie infine ad una stagione favorevole, baciata, puntualmente, al momento opportuno, dal sole, i livelli di produzione sono alquanto elevati. A fine raccolta probabilmente si supereranno i cinquantamila quintali di olive. A quanto pare, nella storia del paese, una simile produzione non si è mai registrata. In questo momento, negli oliveti dell'agro, dove brilla la presenza della cultivar autoctona, la Nera di Colletorto, che determina una qualità di alto pregio al prodotto, la raccolta è decisa mente a buon punto. La Nera di Colletorto si distingue tra le varietà regionali ed è tipica del luogo. I tanti trattori impiegati per il trasporto si vedono ancora in fila davanti ai tre frantoi e alla Cooperativa Olearia di San Giovanni Battista. Il profumo dell'olio si sente. Si diffonde piacevolmente.

Come pure l'identità di questo settore fa avvertire il peso della sua voce. La qualità dell'olio poi s'intreccia ad una origine particolare, dove la morfologia del territorio svolge un ruolo di primo piano. Gli oliveti più produttivi sono esposti felicemente alla Capitanata. Nelle varie contrade dell'agro le cultivar del luogo fanno la differenza. In particolare quest'anno non sono state attaccate dalla mosca olearia. Né tantomeno hanno subito conseguenze meteo negative. Da qui nasce l'esaltazione della qualità dell'olio. La geografia dei tronchi contorti colpisce in questo habitat predisposto alla coltivazione dell'ulivo. Lungo la "Carrera dei cavalli" e la "Strada Neviera" che porta alla vallata sottostante, si vedono le piante più vecchie dai rami ancora pendenti. La contrada più vasta, invece, occupata dagli oliveti è la Difesa.

Qui i campi olivetati s'intrecciano e gli appezzamenti, di grandi e piccole dimensioni, assumono una morfologia geometrica adeguata al dolce andamento collinare che scende a valle. La chiesetta rurale della graziosissima Madonna Nera, circondata dagli ulivi, fa da cerniera a questo singolare spaccato ambientale. La Nera è presente ovunque. Da una ricerca dell'Università del Molise risulta che questa cultivar resiste da sola agli attacchi della mosca olearia e riesce a conservare più a lungo nel tempo le sue qualità organolettiche. È aumentato il costo dell'olio, ma le spese di produzione, si dice, vanno di pari passo. Certo l'annata di quest'anno è decisamente positiva. E motiva ad agire ancora meglio in questo settore agricolo.

"Colletorto si attesta tra i primi paesi produttori del Molise, precisa Pasquale Pagliuca. L'olio di Colletorto è eccellente e senz'altro nel settore fa la differenza. L'aumento del prezzo si deve sicuramente alla scarsa produzione, in particolare nei Paesi concorrenti, come la Spagna, penalizzati dal caldo torrido e dal surriscaldamento globale che qui si fa forse sentire di più". Nel paese dell'olio si respira dunque un clima positivo, che rafforza le voci della memoria, l'amore per la propria terra e l'attaccamento alle proprie radici.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica