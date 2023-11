Inaugurata e mai aperta, la stazione marittima finalmente sta per entrare "in funzione"

TERMOLI. Ce ne siamo occupati a più riprese nel corso degli ultimi anni, dall’avvio del progetto alla realizzazione dell’opera nel cantiere sul molo imbarchi del porto di Termoli, fino ad arrivare a una inaugurazione che tuttavia ha solo rappresentato la fine di un nuovo inizio.

Insomma, vicenda travagliata quella della stazione marittima, che doveva rappresentare un elemento di svolta nell’accoglienza turistica locale, per coloro che soprattutto erano diretti alle Isole Tremiti e che nemmeno nell’estate 2023 sono riusciti a usufruirne, avere un giusto riparo con servizi per affrancarsi dalle attese sotto il sole cocente oppure con l’obbligo di bivaccare in locali fronte mare, nell’attesa di imbarcarsi alla volta delle Diomedee.

Un po’ paradossale quanto avvenuto tra il 5 agosto scorso e l’autunno in corso, perché quando una struttura si inaugura si vorrebbe divenisse subito funzionale e qui di mesi ormai ne sono trascorsi quasi 4 e poca traccia è rimasta di quell’entusiasmo che avevamo raccontato in sede di taglio del nastro.

Per fortuna, la procedura di accatastamento da parte della Regione Molise, il cui ritardo aveva impedito l’apertura al pubblico con il collegamento delle indispensabili utenze, è stata conclusa da pochi giorni e a breve ci sarà anche la consegna formale dell’opera all’Autorità del Mare Adriatico Meridionale, che come l’intera area portuale sarà gestita dall’ente di Bari, presieduta dal professor Ugo Patroni Griffi.

Molo Nord-Est che sarà, finalmente, luogo di ritrovo per i vacanzieri in rotta sulle Isole Tremiti.