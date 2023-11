«Non ci voleva molto per capire che occorresse spargere il sale»

In ghiaccio lun 27 novembre 2023

PALATA. Ondata di maltempo con strascico polemico, quello dei giorni scorsi. A sollevarlo è stato il consigliere comunale di opposizione di "Palata Oltre il 2020", Angelo Del Gesso.

«Dopo la breve e minima nevicata il paese oggi, in varie zone, soprattutto zona coste, è bloccato dal ghiaccio. Anziani, bambini e malati sono costretti a stare a casa. Forse alla sindaca di Palata necessiti qualcuno che le dica che la notte ci sono gelature e che bisognerebbe, come attività di prevenzione, spargere un po' di sale. Può darsi che la sindaca non sappia o abbia dimenticato che tra le responsabilità del primo cittadino c'è quella più importante che riguarda la tutela dell'incolumità pubblica. Ora gliel'ho ricordato io».

