"Stop violence. Break the chain": all'istituto Majorana il pensiero è in movimento

"Stop violence. Break the chain": intervista alla dirigente Maria Maddalena Chimisso

TERMOLI. Due momenti distinti, ma legati tra loro, esercizi di stili e di pensiero, quelli attraverso cui i ragazzi e le ragazze dell’istituto Majorana di Termoli hanno affrontato il delicato tema del “Codice rosso”, nell’ambito della manifestazione curata sabato scorso nel plesso di via Palermo, sia nell’auditorium che nella palestra.





Un sabato 25 novembre assai dinamico e intriso di significati, organizzato nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, su chiaro impulso della dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso e con la “cabina di regia” delle insegnanti Anna Lemme, Ida Scafa, Maria Recchi e Paola Raspa.





"Stop violence. Break the chain", con l’invito, il chiaro monito a spezzare quella catena di violenze, soprusi, nefandezze e persecuzioni che in una società moderna e “condivisa” non avrebbe motivo di esistere, ma che riesce ad affermare modelli sbagliati di comportamento, piuttosto che eradicarli.

Il rosso colore e tema dominante, con cartelli, testimonianze, frasi scolpite nella mente degli allievi e dei loro docenti, portati come se si fosse in una rappresentazione del “mimo” 3.0, prima dell’esplosione finale, con musica e movimenti capaci di emozionare.





Dalle 10 e poi a mezzogiorno, col Flash mob contro la violenza sulle donne, il Majorana che diventa l’arena dei diritti sociali. Un evento non scontato, nel florilegio di iniziative che mai come quest’anno, a causa della tragedia di Giulia Cecchettin, femminicidio tra i più assurdi della storia recente, ha messo in evidenza l’urgenza di una nuova educazione e formazione delle giovani generazioni, le sole a cui delegare un domani migliore. Poiché il presente è fatto di lutti, sofferenze, drammi e dolore.

Passione e convinzione nelle parole di coloro che hanno partecipato alla “Giornata” di sensibilizzazione, con gli studenti che hanno mostrato di comprenderne l’importanza, più che in altre circostanze. Una sensibilità su cui investire e costruire modelli sociali differenti.

Galleria fotografica