Mobilità veterinari Asrem, «Il Tar blocca le procedure»

CAMPOBASSO. «Il Tar Molise, nel sospendere la procedura di mobilità, ribadisce l’importanza delle procedure di stabilizzazione in favore dei lavoratori da anni precari». Così Vincenzo Iacovino dello studio legale Iacovino e associati.

«Difatti alcuni dirigenti veterinari adivano il Tar Molise censurando l’operato della Asrem- continua Iacovino- la quale, in violazione dello stesso regolamento aziendale, invece di indire procedura di stabilizzazione facendo ricorso alla cosiddetta normativa covid, avviava la procedura di mobilità esterna per ricoprire i posti vacanti, ciononostante l’elevata specializzazione conseguita nel corso degli anni dal personale precario che ha da sempre assicurato con impegno e professionalità i servizi in ambito veterinario.

Con ordinanza cautelare n. 120/2023 il Tar Molise ha, infatti, sospeso la procedura di mobilità volontaria dall’esterno per la copertura dei posti di area C di Dirigenza Veterinaria.

Accogliendo le istanze presentate dai ricorrenti – difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Marco Scarano (Studio Iacovino & Associati) – il Giudice Amministrativo, già in sede cautelare, ha rilevato una possibile violazione del regolamento ASREM stante la mancata predisposizione di una preventiva e/o contestuale procedura di stabilizzazione c.d. Covid - art. 1, comma 268, della L. n. 234/2021 nella versione novellata dal D.L. n. 198/2022.

Le parti ricorrenti si augurano che, alla luce del pronunciamento giudiziario, l’Asrem possa rivedere l’illegittima procedura avviata e provvedere alla stabilizzazione degli aventi diritto».