Opere pubbliche e bilancio, variazioni in Consiglio

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica che l’assise civica è stata convocata per il giorno 30 novembre 2023 alle ore 19 in prima convocazione e per il giorno 1° dicembre 2023 alle ore 20 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Quarta variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 e all'elenco annuale dei lavori (anno 2023) - delibera di giunta comunale n. 255 del 13.10.2023 – ratifica

2. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 - (art. 175, comma 2 d.lgs. 267/2000).