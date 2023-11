Caduta del cornicione, regolarmente aperto l'ufficio postale di via Mario Milano

TERMOLI. In riferimento alla notizia sulla caduta, a causa del maltempo, di un pezzo di cornicione dall’edificio che ospita l’ufficio postale di Termoli, Poste Italiane informa che la sede di corso Mario Milano è regolarmente operativa al pubblico con tutti i servizi postali e finanziari, compreso l’utilizzo dell’Atm Postamat, il cui accesso è libero al passaggio pedonale.

L’Azienda, appreso dell’accaduto nella serata di sabato, si è immediatamente attivata per richiedere un intervento alla ditta incaricata la quale, già nella mattinata di domenica, ha messo in sicurezza l’area interessata rimuovendo le restanti parti di intonaco pericolanti mediante spicconatura e battitura della pensilina e liberando l’area di accesso all’Atm dai calcinacci e dai materiali di risulta presenti sul marciapiede. Durante il sopralluogo non sono stati rilevati cedimenti strutturali o infiltrazioni all’interno dei locali, compresa la zona di ingresso.

Poste Italiane, inoltre, informa di aver previsto un intervento di ristrutturazione della parte danneggiata la cui realizzazione avrà inizio subito dopo l’acquisizione delle autorizzazioni comunali relative all’occupazione del suolo pubblico.