CAMPOBASSO. “Il volo di Airone in Molise”. Prospettive di felicità per gli orfani di femminicidio.

Venerdì 1° dicembre, a Campobasso, si organizza il convegno regionale sul tema per costruire una rete di risposte concrete. Evento in presenza e in diretta streaming. Ogni tre giorni, una donna ha perso la vita per un crimine domestico. Il femminicidio ha ormai assunto i tratti di un problema sociale che riguarda tutti noi e che impone profonde riflessioni e risposte concrete. Una delle risposte più importanti riguarda gli orfani di femminicidio.

Alcuni recenti accadimenti stanno infatti portando alla luce questo grave fenomeno. Si parlerà di questa problematica in maniera approfondita venerdì 1° dicembre 2023 dalle ore 9 alle ore 13 in occasione di un primo convegno regionale realizzato nel quadro delle attività previste dal Progetto Airone selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto, capofilato da Il Giardino Segreto, viene realizzato da una rete di 28 partner tra cui le cooperative sociali Kairos e Be Free referenti per la regione Molise.

Airone è un progetto di inclusione sociale e di restituzione di opportunità di vita: si realizza attraverso la stesura di un Patto di fiducia tra beneficiario e Tutor familiare, con il supporto dell’Equipe Multidisciplinare e soprattutto grazie all’erogazione della dote socio-educativa che può arrivare fino a 10.000 euro per giovane. Il convegno, dal titolo Il volo di Airone in Molise - Prospettive di felicità per gli orfani di femminicidio, si svolgerà in duplice modalità: in presenza presso la Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale (Via Genova, 11 - Campobasso) e in diretta streaming sulle pagine FB “Kairos”, “Progetto Airone”, “Il Giardino Segreto Aps”. Interverranno personalità ed esperti provenienti da ambiti diversi: istituzioni, servizi territoriali, scuole e terzo settore.

Attraverso tale iniziativa si intende far conoscere al personale che opera all’interno delle diverse istituzioni, degli enti del terzo settore, delle forze dell’ordine del territorio nonché alla società civile gli obiettivi concreti e le finalità del Progetto Airone.

Si intende altresì porre le basi per un’efficace collaborazione con le reti istituzionali e civiche con il fine di realizzare le migliori condizioni di crescita per gli orfani di femminicidio. Durante il convegno sarà presentato anche il Numero Verde Airone, gratuito ed anonimo, per gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie. Infatti, il Progetto Airone, grazie alla collaborazione con il partner tecnico Wind Tre, ha attivato il Numero Verde 800 99 00 44, nelle sei regioni del centro Italia (Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria e Molise).