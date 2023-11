"Luna piena del Castoro": l’ultimo plenilunio prima del solstizio d’inverno

TERMOLI. È l’occasione per chi possiede binocoli o telescopi per volgere uno sguardo verso il cielo (meteo permettendo): nel tardo pomeriggio di oggi 27 novembre, dopo le ore 16, a Nord Est sorgerà la penultima Luna piena del 2023, nota anche come "Luna del Castoro".

Il nome così curioso affonda le sue radici nelle antiche culture dei nativi americani, i quali scandivano i mesi con un calendario lunare; era il periodo migliore per catturare i castori, con lo scopo di ricavare dagli animali delle pellicce calde per ripararsi dalle temperature rigide dei mesi successivi.

Da un punto di vista astronomico, questo fenomeno sancisce proprio l'arrivo dell'inverno, prima del solstizio che quest'anno si verificherà venerdì 22 dicembre 2023, alle 04:27.

Nelle altre parti del mondo, la Luna del Castoro è chiamata: Luna Bianca in Cina, Luna Oscura nella cultura celtica, Luna della Neve secondo la tradizione Wiccan, Luna del Baratto nella cultura Cherokee, e Luna del Mais, Luna del Latte, Luna dei Fiori, Luna della Lepre nell’emisfero sud.