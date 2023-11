Un ponte verso le origini, il basso Molise "arbereshe" ritorna in Albania

TIRANA. “L’Aquila vola in alto ma porta con sé le proprie Origini”. Portocannone tra le località arbereshe del basso Molise presenti a Tirana per la celebrazione della festa dell'indipendenza dell'Albania, col sindaco Francesco Gallo, l'assessore Valentina Flocco e figuranti in costume d'epoca, che sfileranno oggi. Sono presenti anche i Comuni di Ururi, Campomarino e Montecilfone, coi rispettivi sindaci, amministratori e figuranti, nonché il governatore del Molise, Francesco Roberti.

«In rappresentanza di tutta Portocannone, per rafforzare il legame di Fratellanza con la Terra delle Aquile».

«Siamo a Tirana da ieri mattina insieme al sindaco Francesco Gallo e alla nostra delegazione di Portocannone, in costumi tipici, in occasione dei festeggiamenti per il giorno dell'indipendenza albanese (in albanese: dita e pavarësisë së Shqipërisë) o giorno della Bandiera (dita e Flamurit), una festa nazionale a commemorare sia la dichiarazione d'indipendenza dell'Albania dall'Impero ottomano, firmata il 28 novembre 1912 a Valona, che il sollevamento della prima bandiera albanese il 28 novembre 1443 a Kruja.

Quest’anno questo giorno è ancora più sentito in Albania, si respira aria di internazionalità e allo stesso tempo patriottismo. Oggi, dopo un incontro con il sindaco della Città, Erion Veliaj, insieme ai primi cittadini dei centri dell’Arberia, si terrà per la prima volta qui in Albania, la Sfilata degli Albanesi nel Mondo (come già negli Stati Uniti, ormai da 15 anni): rappresentanti delle comunità albanofone sparse in tutto il mondo, figuranti in costumi tipici e colori patrii percorreranno Boulevard "Dëshmorët e Kombit", il lungo viale nel cuore della capitale, ritrovando il senso delle fiere origini», ha riferito l'assessore Flocco.

LA MANIFESTAZIONE

La celebrazione odierna è stata organizzata dal Comune di Tirana e dall'Unione dei Comuni albanesi, si vedrà sfilare in parata, nel centro di Tirana, circa 10mila persone, di cui almeno 3mila in costume storico, provenienti da ogni Comunità albanofona d'Europa. In Italia sono 46 i Comuni e 3 le frazioni arbereshe che parteciperanno con delegazione composta da sindaco, munito di fascia tricolore, e due figuranti in costume.

Il programma prevede alle 9 l'incontro degli amministratori col presidente dell'Unione dei Comuni albanesi, dalle 11 alle 13.30 la parata e alle 18 l'incontro degli amministratori col sindaco di Tirana. Il presidente dell’Unione dei Comuni Basso Biferno, Giorgio Manes, firmerà un protocollo d’intesa col suo omologo albanese.

