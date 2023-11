Il Consiglio regionale ricorda Giulia Cecchettin

CAMPOBASSO. In apertura della seduta il Presidente Pallante ha voluto ricordare le vittime del femminicidio rievocando, tra l’altro, le parole pronunciate sul tema dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Assemblea, quindi, come richiesto dal Consigliere Primiani, ha osservato un minuto di rumore in ricordo della giovane Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato.