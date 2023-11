Comune di Ururi in Albania: «Omaggio alla ricchezza culturale e storica di una terra unica»

URURI. Ururi tra le quattro località bassomolisane protagoniste della celebrazione dell’indipendenza dell’Albania, Per la sindaca Laura Greco «è un omaggio alla ricchezza culturale e storica di una terra unica. Attraverso secoli di storia, l’Albania ha resistito e si è evoluta, diventando un elemento fondamentale nella nuova Europa costruendo una forte identità nazionale.

Con il Sindaco di Tirana Erion Veliaj abbiamo deciso di definire una strategia unica per preservare la nostra cultura e la nostra lingua per riflettere sul suo significato, promuoverne l'uso e preservarne la bellezza. La lingua arbrëshe non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche un ponte che collega le generazioni e conserva le radici di una nazione».

