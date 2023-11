Verso la Bandiera Blu 2024: costituito il gruppo di lavoro

TERMOLI. Tra i propositi dell'amministrazione comunale targata Enzo Ferrazzano, vice sindaco reggente a Termoli, c'è senza ombra di dubbio la riconferma della Bandiera Blu, vessillo che era stato riconquistato nel maggio scorso dopo un'attesa di sei anni. Lo ha ribadito anche l'assessore all'Ambiente Rita Colaci, in occasione dell'ultima conferenza stampa in materia di raccolta differenziata.

Per questo, l'impegno si è manifestato anche con una delibera dell'esecutiva, che vede perseguire la valorizzazione del territorio costiero e delle proprie spiagge.

«L’amministrazione comunale, anche per quest'anno, intende presentare alla Fondazione Fee Italia Ets il questionario e la relativa documentazione a corredo per l'ottenimento della Bandiera Blu 2024.

-"come viene definita testualmente dalla stessa Fondazione: “la bandiera blu è un riconoscimento conferito alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici”.

Il primo incontro tecnico con la FEE si è svolto a Roma lo scorso 25 ottobre ed in rappresentanza dell'ente ha partecipato l'assessore all'Ambiente che ha dichiarato testualmente, alle varie testate giornalistiche, che "E' ferma intenzione del Comune di Termoli presentare la domanda per ottenere una continuità che possa rappresentare l'intenzione dell'amministrazione comunale di raggiungere obiettivi concreti per il prossimo futuro in campo.

Sono prossime le scadenze per la presentazione del questionario e di tutta la documentazione richiesta dalla Fee Italia. E' indispensabile costituire un gruppo di lavoro che si occuperà di tutti gli adempimenti disposti dalla Fee per l'ottenimento della Bandiera Blu 2024.

Così, è stato individuato parte del personale che in passato si è già occupato, in maniera magistrale e rigorosa, della materia e pertanto ha la giusta formazione, con il supporto di altre unità lavorative, per poter adempiere a quanto richiesto dalla Fee. Il gruppo di lavoro tecnico/amministrativo sarà così composto:

1) Giancarlo Murazzo (Settore Ambiente)

2) Norma Peruzzini (Settore Affari Istituzionali)

3) Gilda Lalli (Settore Ambiente)

4) Maria Mazzeo (Settore Ambiente)

In caso di ottenimento della Bandiera Blu 2024 la squadra operaia dell'ente, coordinata dal Responsabile dell'unità operativa Francesco Leone, provvederà alla consegna-affissione della cartellonistica e di altro materiale da predisporre sul territorio comunale/demaniale (per es. presso gli stabilimenti balneari).