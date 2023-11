Ancora in mare la "Campana di Santa Caterina"

TERMOLI. Tornata anche questa mattina, nello specchio di mare tra i due trabucchi, su di una boa galleggiante, la campana di Santa Caterina, che fa rintocchi a seconda del moto ondoso.

Questa novità ha riportato alla memoria dei termolesi più vecchi la leggenda de “A cambäne de Santa Catarine “(La campana di Santa Caterina).

La leggenda racconta che, alcune centinaia di anni fa, sugli scogli nelle vicinanze dell’educandato, fu impiantata una grossa campana che, a seconda delle ondate che riceveva in caso di maltempo, suonava.

Questa campana fu bottino di guerra da parte dei Turchi nel 1556. Il peso esagerato della campana fece capovolgere la barca e la fece inabissare in mare. Tuttavia, sulla sua origine, ossia che il nome Santa Caterina fosse originato dalla posizione su uno scoglio così denominato, non è mai stato provato. In ogni caso leggenda volle che pur dagli abissi la campana non smise di far sentire i rintocchi con cui avvisava i pescatori circa i pericoli dei giorni di tempesta.

Ringraziamo Filippo Cantore per le immagini.

Galleria fotografica