«La scintilla che si è accesa in voi, custoditela, ma nello stesso tempo donatela»

GUGLIONESI. La festa dei giovani nel segno del verbo di Papa Francesco, quella vissuta sabato a Guglionesi, nonostante il meteo da quasi tregenda.

«Ciao a tutti! È stato bellissimo condividere il pomeriggio e la serata di sabato scorso, parlare, pregare e ballare insieme! Noi della "Famiglia di Pastorale Giovanile" speriamo di rivedervi tutti nelle prossime attività e vi terremo aggiornati! Lieti nella speranza! Un abbraccio a tutti e buona festa di Cristo Re!» Una chiosa di un evento magico.

«Voi giovani, infatti, siete la gioiosa speranza di una Chiesa e di un’umanità sempre in cammino. Vorrei prendervi per mano e percorrere insieme a voi la via della speranza. Vorrei parlare con voi delle nostre gioie e speranze, ma anche delle tristezze e angosce dei nostri cuori e dell’umanità che soffre (cfr Cost. past. Gaudium et spes, 1). [...] Cari giovani, non abbiate timore di condividere con tutti la speranza e la gioia di Cristo Risorto!

La scintilla che si è accesa in voi, custoditela, ma nello stesso tempo donatela: vi accorgerete che crescerà! Non possiamo tenere la speranza cristiana per noi, come un bel sentimento, perché è destinata a tutti», questo il messaggio del Santo Padre Francesco per la XXIII giornata mondiale della gioventù, condiviso due giorni fa, lieti nella speranza, nell’incontro che ha seguito la straordinaria esperienza della Gmg di Lisbona. Manifestazione programmata nell'area di Castellara e che ha previsto diverse iniziative: momenti di preghiera, testimonianze, cena e un dj set. La giornata, condivisa con il vescovo, Gianfranco De Luca, si inserisce nel programma della Pastorale giovanile che prevede un percorso a tappe fino a giugno.

Un'occasione per incontrarsi, conoscersi, ascoltare e confrontarsi con i giovani provenienti da tutto il territorio in un contesto di gioia e divertimento. La giornata della gioventù, sostenuta e incoraggiata da Papa Francesco, ricorre nelle diocesi di tutto il mondo in vista della festa di Cristo Re di domenica prossima. Proprio in riferimento alle parole ricevute dal Santo Padre i giovani di ogni età potranno così consegnare le loro gioie, speranze, tristezze, angosce, desideri e progetti e diventare loro stessi annunciatori del Vangelo, della bellezza di una vita piena.

