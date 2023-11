Una rete efficace per contrastare le violenze di genere

CAMPOBASSO. Prevenzione e contrasto della violenza di genere. È questa la mozione presentata dalla neoeletta capogruppo del gruppo consiliare Pd alla Regione Molise, Alessandra Salvatore.

L'idea di fondo della mozione è proprio quella di aprire una "sessione di bilancio sulle questioni di genere", perché la Regione avvii una sessione di ascolto e di confronto per concertare e mettere in campo azioni capillari, corali e precoci non solo per contrastare le violenze, le discriminazioni ed i femminicidi, ma anche e soprattutto per avviare la rivoluzione culturale che, partendo dai pensieri e dalle parole, porti alla modifica dei comportamenti e degli atteggiamenti. Educazione all'empatia, alle relazioni sane, al rispetto, informazione, formazione, tutela e repressione. La Regione dovrà fare la sua parte.

La mozione presentata vuole mettere in piedi azioni, preventive e di contrasto, multilivello e a medio-lungo termine; da strutturarsi sulla base delle informazioni, delle esperienze e dei suggerimenti di cui le varie Agenzie. educative e le Istituzioni sono portatrici, oltre che sulla scorta, della loro collaborazione e del loro supporto; si potrebbe avviare un. piano straordinario per la prevenzione ed il contrasto alle violenze e alle discriminazioni di genere, con l'elaborazione. di strategie condivise capillarmente diffuse, e addirittura, di una PDL da potere presentare in virtù del potere di iniziativa legislativa, che oggi la Costituzione riconosce alle singole Regioni, alle Camere; per realizzare le misure predette occorre, innanzitutto, convocare ed ascoltare i rappresentanti delle Istituzioni e delle Agenzie Educative che sono in prima linea nella prevenzione· e nel contrasto a violenze e discriminazioni, così da strutturare e programmare gli interventi phi adatti, tutto ciò premesso, per quanto sopra considerato e premesso, i sottoscritti consiglieri.

«Occorre intervenire in maniera corale e capillare- ha detto la consigliera Salvatore- ragionare non soltanto in termini di repressione ma anche e soprattutto in termini di prevenzione e rivoluzione culturale. Bisogna mettere insieme tutte le istituzioni per arrivare ai risultati. Su ogni ambito occorre lavorare in sinergia. »

La capogruppo Salvatore chiede al Presidente della Regione Molise e alla Giunta regionale tutta affinché, possibilmente (ma non necessariamente) entro la fine del mese di novembre, alla presenza delle seguenti figure istituzionali:

• le Amministratrici componenti delle Giunte Comunali molisane;

• la Consigliera di Parità della Regione Mol se;

• la Presidente della Commissione Regionale

• i Coordinatori degli ATS del Molise;

• il Presidente della Fondazione Molise Cultura,

che si convochi una piattaforma programmatica da indirizzare al legislatore nazionale, con le modalità e nel contesto che ill Consiglio regionale, all'esito del dibattito, in aula, riterrà più adeguati, con le seguenti istituzioni: