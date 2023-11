Decreto Caivano: "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile"

LARINO. Il Decreto Caivano è l’argomento che sarà trattato domani sera, venerdì 1^ dicembre a Larino, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale alle ore 17.30. L’incontro, organizzato dal Comune frentano, è accreditato dal Coa di Larino per la formazione continua degli avvocati, con due crediti formativi ordinari, e vede la collaborazione dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano” di Larino e la partecipazione della WebTV del Liceo “Francesco D’Ovidio”.

Il Decreto Caivano: "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" è legge, entrata in vigore lo scorso 15 novembre.

Gli interventi normativi, prefissati nel Decreto, che porta il nome del Comune di Caivano, si pongono l’obiettivo di dissuadere il minore dal tenere comportamenti contrari alla legge sia mediante la fruizione di percorsi rieducativi sia con il rafforzamento delle disposizioni sanzionatorie, hanno il fine di contrastare il disagio giovanile.

A tal merito, il Comune frentano, ha inteso organizzare un incontro informativo sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Puchetti, sindaco della città di Larino, Iolanda Giusti, assessore alla cultura e Istruzione e Emilia Sacco, dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano”, interverranno: il senatore Costanzo Della Porta a cui saranno affidate sia l’introduzione che le conclusioni, il colonnello Luigi Dellegrazie, comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Maria Concetta Chimisso, dirigente scolastico e Michele Urbano, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino.

Modera l’evento Graziella Vizzarri, consigliera comunale e presidente dell’Ats Larino.