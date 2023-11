Lo sgomento di chi si prodiga per aiutare i meno fortunati, testimonianza dei City Angels

I volontari dell'associazione City Angels a Pozzo Dolce

TERMOLI. Il mondo del volontariato "piange" e non è una frase fatta, o di circostanza.

La tragedia del clochard che ha perso la vita nel drammatico incendio di ieri sera a Pozzo Dolce ha colpito chi, come le colonne dell'associazione City Angels - ma non solo loro - si prodigano quotidianamente per dare pasti, sollievo e dignità ai meno fortunati.

Stamani, dopo la pubblicazione del post Facebook che abbiamo divulgato ai nostri lettori, abbiamo contattato la coordinatrice della sezione di Campomarino, Annamaria Petruccelli, che fa parte della rete territoriale locale; accompagnata dalla caposquadra Teresa Quaglia e Pina Melcarne, si è resa disponibile a offrirci una testimonianza diretta.

Intanto, dopo l'apposizione dei sigilli e il sopralluogo del Pm Marianna Meo, delegata dalla Procuratrice Elvira Antonelli, che era stata ieri sul posto, avvenuto assieme agli agenti della Polizia di Stato e della scientifica del commissariato di Termoli, è emerso che la Procura nominerà il professore D’Ovidio per eseguire l’autopsia. Si continua a indagare per risalire all’identità dell’uomo.