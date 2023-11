Altro lutto in città: addio al professor Ginetto Di Bona

TERMOLI. Solo due giorni fa abbiamo dato notizia della scomparsa di Giancarlo Cianci e oggi ci tocca salutare un altro amico, con cui nonostante non ci si vedeva più come una volta, immutati sono rimasti stima e rispetto. Addio a Ginetto Di Bona, che a 75 anni è salito in cielo. Un messaggio di cordoglio ai figli Giuseppe e Marco, al fratello Antonio e al resto della famiglia.

Con Ginetto al tempo del suo impegno politico, le ultime candidature, avevamo scambi molto divertenti, ma nel periodo della cosiddetta prima repubblica aveva maturato anche esperienza come amministratore comunale, quando imperava la Dc.

Docente di materie tecniche alla scuola media Brigida, è stato anche impegnato nel campo assicurativo. Lo ricorderemo sempre con quel volto sornione e capace di dire quello che pensava senza filtri.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Sant'Antonio.