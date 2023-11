A San Felice del Molise inaugurata una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Iniziativa del Lions Club San Salvo in collaborazione con l'amministrazione comunale

SAN FELICE DEL MOLISE. In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne il Lions Club San Salvo in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Felice del Molise e il sindaco Corrado Zara, inaugura una Panchina Rossa, nel paese di San Felice, in memoria delle Donne vittime di violenza.

Un'iniziativa molto sentita dai sanfeliciani, che ha visto coinvolti anche i ragazzi della scuola di San Felice e Montefalcone con delle letture.

La Presidente del Lions Club San Salvo Palombo Romina ringrazia il Sindaco di San Felice del Molise Corrado Zara per aver coinvolto il Club Lions ad un'iniziativa così importante.