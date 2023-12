Tragedia a Pozzo Dolce, il vescovo De Luca: «Sono sconvolto, è un dolore incommentabile»

TERMOLI. «Un dolore incommentabile». Con queste parole il vescovo Gianfranco De Luca commenta la tragica vicenda del clochard morto nell'incendio divampato a Pozzo Dolce.

Alberta Zulli l'ha intervistato ieri sera, in occasione della visita pastorale che ha fatto tappa nella sala consiliare di Guglionesi.

«Mi sono affacciato dal balcone dell'abitazione, per vedere se ci fossero delle tracce, sono cose che non dovrebbero accadere e vuol dire che non siamo poi così attenti. Questa vicenda mi ha sconvolto».