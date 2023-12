Chiese inagibili a Montecilfone e Acquaviva Collecroce, i sindaci non vogliono più attendere

MONTECILFONE-ACQUAVIVA COLLECROCE. Comunità di Acquaviva Collecroce e Montecilfone senza chiesa dal sisma del 16 agosto 2018 e a ricordarlo sono i sindaci Francesco Trolio e Giorgio Manes, che hanno chiesto di sapere quali siano gli stati dell’arte delle due ricostruzioni. Indirizzata una istanza al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso.

«In riferimento al sisma in oggetto ed in particolare agli edifici di culto chiusi a seguito dello stesso si specifica quanto di seguito. Le comunità di Acquaviva Collecroce e di Montecilfone disponevano ognuna di una cola Chiesa, entrambe rese inagibili e chiuse con Ordinanza sindacale a seguito del sisma dell'agosto 2018, creando enorme disagio alle popolazioni dei nostri piccoli paesi. Nonostante le numerose rassicurazioni da parte della Diocesi di Termoli—Larino e della struttura commissariale ad oggi none dato sapere le modalità di attuazione degli interventi di recupero delle stesse. Pertanto, si chiede con urgenza all'Autorità in indirizzo un incontro finalizzato alla discussione dei problemi sopra illustrati».

Galleria fotografica