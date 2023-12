«Progetto Natura», percorsi d'integrazione

URURI. Nasce a ottobre ad Ururi presso il Centro Sociale Santo Spirito il Progetto Natura, patrocinato dalla Cooperativa Medihospes in collaborazione con l’Associazione culturale Wild Life School e l’Associazione culturale Karamella, destinato a minori ospiti e non del progetto fino ai 12 anni.

La Cooperativa Medihospes, ente gestore del progetto Sai del Comune di Termoli propone un’attività di sensibilizzazione attraverso attività outdoor, dove si riscopre il contatto con la natura in tutte le sue forme naturalmente con esperti del mestiere, Antonio Caprara e Alessandra Potalivo che, con esperienza e professionalità realizzeranno attività di manipolazione, musico-terapia, laboratori artistici, di orientamento, gioco interattivo e molto molto altro!

Non solo bimbi! Il progetto ha come protagoniste anche le mamme!

Oltre alla finalità educativa per i minori, il progetto si propone di rappresentare una possibilità di inserimento concreto nel tessuto sociale per il genitore, in particolare delle mamme singole ospiti del Centro, ritagliandosi un tempo che permette loro di uscire dal mero ruolo di madri e costruendo insieme i primi passi di un percorso formativo socio-professionale di integrazione.

Una delle molteplici attività progettuali di sensibilizzazione del territorio, portate avanti dalla Cooperativa, che fa riflettere sull’impatto e l’incentivo che un progetto di accoglienza presente puo’ dare ad un piccolo territorio in termini di crescita di servizi per la comunità tutta, una comunità inclusiva e pronta ad accogliere.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Comune partner di Ururi per la disponibilità ed accoglienza, le Presidi ed il corpo docente, il Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie per l’entusiasmo nel coinvolgimento dei più piccoli e la Biblioteca Comunale dove si realizzeranno le iscrizioni gratuite aperte alla comunità tutta.