Maricetta Chimisso al vertice dell'Usr Molise: il saluto all'istituto alberghiero Federico di Svevia

TERMOLI. La nomina era in itinere da tempo, ne eravamo a conoscenza, ma solo il crisma dell'ufficialità è quello che permette di non boicottare la realtà.

Maria Concetta Chimisso (Maricetta per molti) è la nuova direttrice dell'Usr Molise, prenderà il posto di Annapaola Sabatini, che ora ricopre lo stesso incarico ma nel Lazio.

Un upgrade della carriera di una insegnante che ha fatto la storia del territorio, sia come docente che egli ultimi 16 anni come dirigente scolastico, da una dozzina d'anni all'istituto alberghiero Federico di Svevia, che ha proiettati su scenari internazionali.

È stata anche vice sindaco, non dimentichiamolo. Ha tre lauree e dieci anni di esperienze accademiche, ma come lei stessa ci ha detto: «Ho grandi sogni per il Molise».

Per chi, come noi, vive il territorio bassomolisano e termolese, certo ci mancherà e non poco relazionarsi con lei, vivere le innumerevoli progettualità connesse al suo istituto. Siamo certi che non mancheranno nemmeno le polemiche, visto quanto accaduto dal giugno scorso a ora. Ma per una volta spezziamo una lancia in favore della competenza e su questo non c'è proprio nulla da dire.

Nella mattinata di oggi, la professoressa Chimisso ha salutato l'istituto Alberghiero, attraverso cui ha raggiunto questo ulteriore livello nella sua vita professionale.