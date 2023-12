Consumatori da formare: blockchain per la tracciabilità dei prodotti alimentari

TERMOLI. Si è tenuto lo scorso 30 novembre presso i locali de la misericordia l'ultimo dei due incontri formativi sul tema Blockchain per la tracciabilità dei prodotti alimentari, organizzato dal Codacons territoriale di Termoli.

Gli incontri formativi tenutisi nelle giornate del 29 e 30 novembre, si inseriscono nell'ambito del progetto Antea-Blockchain per la tracciabilità dei prodotti alimentari, progetto di cui capofila è Mdc e di cui il Codacons è partner unitamente a Progeu e Aiab. Progetto finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. Relatori l'avvocato Rosa Maria Mauri, referente Codacons in ambito territoriale, il dr. Antonio Marzoli dirigente Veterinario Asrem, la dr.ssa Carolina Rosetti, biologa nutrizionista specializzata in scienze dell'alimentazione. Ospite d'onore nella giornata formativa del 30 novembre il luogotenente Mario Di Vito, comandante del Nas di Campobasso. Tanti gli imprenditori molisani presenti, operanti nel settore.

Durante l'evento formazione è stata illustrata l'importanza della tracciabilità dei prodotti alimentari, al fine di poter monitorare tutti i passaggi della filiera di ogni singolo prodotto. Un monitoraggio serrato delle singole fasi dalla lavorazione, alla trasformazione fino allo scaffale, garantisce una totale trasparenza su dati fondamentali quali origine, qualità e stato degli alimenti. La tracciabilità, già esistente attraverso metodi quali l'etichettatura, viene migliorata attraverso l'uso della tecnologia blockchain, in grado di rendere ogni singolo dato immutabile.

La blockchain è stata spiegata dall'avv. Mauri, è una nuova generazione di internet, che opera in modalità decentralizzata come un libro mastro digitale blindato. Tutti i dati immessi nella piattaforma vengono condivisi tra più computer collegati alla rete. Ciò impedisce l'immutabilità del dato immesso che viene registrato secondo un ordine cronologico. Dati i numerosi vantaggi offerti da tale tecnologia, il progetto Antea mira a svilupparla nel settore agroalimentare. Diverse multinazionali nella grande distribuzione in campo alimentare hanno fatto ricorso alla tecnologia blockchain applicandola a prodotti biologici, al fine di monitorare ogni fase della lavorazione dal campo allo scaffale. Blockchain anche per realizzare obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. In agricoltura sono stati rilevati programmi in grado di controllare il fenomeno del caporalato, nel settore ittico programmi che monitorano il rispetto di determinati standard per la salvaguardia di riserve naturali.

È stata anche sottolineata dall'avv. Mauri l'importanza di una tale tecnologia, al fine di agire con tempestività nelle procedure di ritiro e di richiamo di prodotti non conformi. Nella pratica, infatti, è stato possibile attraverso un solo scontrino, ottenere i dati identificativi del prodotto da ritirare estendendo i dati dal pallet al singolo prodotto o nel valutare se circoscrivere il richiamo al solo lotto imputato mitigando gli effetti economici negativi per le imprese senza pregiudizio per la salute umana. Vastissima e dettagliata la relazione fatta dal dr. Marzoli dirigente Veterinario Asrem, il quale ha con un taglio pratico illustrato tutti i dati che devono essere presenti sull'etichetta e come essa sia strumento per la sicurezza della salute umana. Carne, pesce, uova. Tutto ciò che il consumatore finale deve conoscere e per legge deve essere inserito sull'etichetta, anche al fine di eliminare i rischi di insorgenza di fenomeni di frodi alimentari o di italian sounding.

A chiudere l'incontro formativo la dr.ssa Rosetti, biologa nutrizionista specializzata in scienze dell'alimentazione, la quale, ancora una volta, ha sottolineato l'importanza della dieta mediterranea come migliore terapia che ognuno di noi ha a disposizione per godere di buona salute, una salute intesa non soltanto da un punto di vista squisitamente fisico ma anche mentale. L'importanza della varietà anche per colori nell'alimentazione e di una equilibrata distribuzione delle calorie durante l'arco della giornata. Ella ha sottolineato l'importanza della colazione come vero e proprio "carburante" per iniziare al meglio la giornata. La Rosetti ha invitato anche ad uno stile di vita sano, dove non deve mancare l'attività fisica, non necessariamente praticata secondo modalità particolarmente impegnative, ma con costanza attraverso passeggiate anche di mezz'ora. Non sono mancate curiosità e chiarimenti da parte del pubblico presente, che si è inserito nelle esposizioni dando vita ad un dibattito costruttivo e composto. Il luogotenente Di Vito, ospite della giornata formativa, non si è sottratto a rispondere alle domande spiegando l'articolazione dell'attività svolta dal Nas sul territorio, attività vastissima per specificità dei compiti ed estensione sul territorio.

