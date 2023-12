Screening gratuito per il diabete a Castelmauro

CASTELMAURO. Domenica 3 dicembre screening gratuito per il diabete a Castelmauro, in Piazza del Popolo dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

In caso di condizioni meteo avverse si terrà nel piazzale Aldo Moro, in prossimità dell’edificio scolastico.

L'iniziativa è promossa dal Lions Club Larino con la collaborazione Misericordia di Larino, Aild (Associazione Italiana Lions per il diabete onlus), Comune di Castelmauro e del dottor Alfredo Puntillo, medico chirurgo alta specializzazione in Diabetologia.

L’attività, rientrante nella mission 1.5 del Lions International, “Aiutiamo le nostre comunità. Costruiamo un mondo migliore”, ha lo scopo di offrire ai cittadini la prospettiva di una diagnosi precoce per contrastare ciò che il diabete rappresenta.

Il Diabete è una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo a livello globale in costante incremento. Un fenomeno purtroppo in grande espansione, conseguenze di stili di vita sbagliati e non solo, che rappresenta una delle piaghe sanitarie globali, da contrastare con la cultura della prevenzione. È questa la finalità del Lions club Larino, promuovere la prevenzione, il controllo, fino a migliori stili di vita.

Il Lions club Larino, come da mission, intende creare sinergie con il territorio fornendo servizi alle comunità.