Assemblea d’istituto densa e stimolante, gli studenti del "Rivera" e il conflitto Israele-Palestina

GUGLIONESI. In un'epoca segnata dal disinteresse e dall’indifferenza, dall’incalzante propensione al delegare, nonostante le sfide quotidiane, giovedì mattina, 30 novembre 2023, i rappresentanti del Liceo dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Rivera di Guglionesi hanno tenuto, nella sala del Teatro Fulvio, un'assemblea d’istituto densa e stimolante, che ha saputo coinvolgere un'ampia platea di studenti e docenti nel dibattito sulla questione geopolitica attuale: il conflitto israelo-palestinese.

La popolazione studentesca è vista da sempre come la forza stimolo del cambiamento e dell'innovazione nella società. La storia insegna che gli studenti hanno dimostrato una grande capacità di mobilitazione e di sensibilizzazione su questioni politico-sociali e solidali e, il conflitto internazionale di Gaza non fa eccezione.

Per comprendere appieno la complessità della situazione, gli studenti hanno ripercorso l'excursus storico ed elaborato gli eventi principali che hanno portato al conflitto e come si è evoluto nel corso del tempo. Hanno analizzato la costituzione dello Stato di Israele nel 1948, la Guerra dei Sei Giorni nel 1967, cercando di capire i motivi che hanno portato all'attuale livello di tensione tra le due fazioni e a livello internazionale. Hanno cercato di immergersi nelle dinamiche politiche e strategiche della regione.

Gaza, una piccola striscia costiera densamente popolata, si è trovata al centro delle riflessioni. I rappresentanti della comunità studentesca del liceo hanno affrontato in modo crudo i problemi quotidiani della popolazione, sottolineando l'accesso limitato a risorse primarie come acqua ed elettricità e la mancanza di opportunità lavorative. Non hanno ignorato la realtà israeliana, esposta a continui attacchi missilistici provenienti da Gaza.

Per oltre tre ore, il Teatro Fulvio si è prestato al dibattito - ad una lunga ed intensa riflessione e critica sulla storia travagliata della “Striscia di Gaza”, sull'attuale clima di tensione e sui possibili percorsi verso la pace. L'eco delle voci studentesche non si è fermata dietro le quinte del teatro. Ognuno ha dato il proprio contributo, fornendo una prospettiva soggettiva sulla questione.

L'entusiasmo attivo dei giovani studenti dell’Omnicomprensivo Giulio Rivera di Guglionesi ha contribuito ad intensificare il messaggio che rimarca il desiderio e la capacità dei giovani di lasciarsi coinvolgere anche dalle questioni complesse.

Il debate tra i ragazzi ha messo in luce l'urgenza di trovare una soluzione duratura al conflitto, basata sul rispetto dei diritti umani di entrambe le parti coinvolte e sulla necessità di promuovere il dialogo e la comprensione reciproca.

La sensibilizzazione sugli effetti tragici del conflitto, insieme alla consapevolezza di quanto la situazione possa essere influenzata anche dalle scelte politiche ed editoriali internazionali, ha permesso agli studenti una riflessione matura e consapevole.

L’iniziativa dei ragazzi dell’Omnicomprensivo di Guglionesi è l’attestazione che l'istruzione può essere molto più di una mera trasmissione di conoscenze. Può essere il mezzo per aprire menti, stimolare il pensiero critico e sviluppare la consapevolezza sociale, l’empatia e contribuire alla formazione di futuri cittadini attivi e responsabili. Ispirare i giovani a tornare ad essere la forza trainante del cambiamento, magari verso un futuro di pace e comprensione reciproca.

Un plauso doveroso a tutti gli allievi del Liceo dell'Istituto Omnicomprensivo Giulio Rivera di Guglionesi, ma, in particolare, alla delegazione di studenti che ha optato per utilizzare l'assemblea d'istituto quale contesto di discussione per un tema così critico come la guerra. Lucia Lamanda.