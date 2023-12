Casanova (Lega): “Auguri di pronta ripresa a Roberti, inaccettabile squilibrio tra sanità pubblica e privata”

TERMOLI. “Esprimo i miei più sinceri auguri di rapida ripresa al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, da ieri ricoverato presso una struttura sanitaria in Abruzzo per un delicato intervento chirurgico". Così Massimo Casanova eurodeputato Lega.

"Allo stesso tempo- continua Casanova- non posso che ritenere inaccettabile la sistematica transumanza sanitaria che, ancor oggi, i molisani sono costretti a fare verso altre regioni per ricevere le giuste cure. Segno che, evidentemente, chi li ha governati negli anni passati non ha ritenuto prioritario investire in un settore fondamentale qual è quello della sanità pubblica, di fatto depauperata a fronte di un ingrossamento, invece, del settore privato, che ha ricevuto sicuramente miglior sorte. Uno squilibrio inaccettabile, frutto evidentemente di scelte che poco hanno avuto a che fare nel passato con il principio costituzionale del diritto alle cure, e i cui effetti sono oggi sotto gli occhi di tutti, tanto più per coloro che i costi di una clinica privata non possono permetterseli.

Al presidente Roberti, unitamente all’auspicio sincero di pronta ripresa, l’appello dunque ad occuparsi, un attimo dopo e con la determinazione che lo contraddistingue, di questo tema, che è prioritario e non differibile per il territorio, depauperato nel tempo di un servizio pubblico importante, a beneficio essenzialmente di pochi. La sanità e il diritto alle cure non sono operazioni finanziarie ma diritti sanciti dalla Costituzione. E il Molise ha il diritto di avere una sanità pubblica degna di questo nome”.