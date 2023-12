«C'è ancora domani!», opportunità di genere

LARINO-TERMOLI. «C’è ancora domani!» Il film campione di incassi della Cortellesi, è una pellicola che sta facendo parlare di sé sin dalla sua uscita.

Il Comitato Pari Opportunità dell’ordine degli Avvocati Di Larino si è recato mercoledì scorso a vederlo al Cinema “Oddo” di Termoli.

«Due ore di buon cinema, in cui, con grandissimo equilibrio, la regista è riuscita a coniugare commedia e tragedia, in maniera sapiente, suscitando, negli spettatori, emozioni di vario genere.

Delia, la protagonista, è una donna all’apparenza fragile, che sembra subire gli eventi della vita senza reagire, quasi convinta di essere una “ritardata”, come sostiene il marito che così la apostrofa davanti ai figli, sottoponendola a quotidiane violenze, fisiche e morali.

Ciò che più colpisce è la leggerezza con la quale la Cortellesi ha saputo trattare un tema altrimenti difficilissimo e ‘tragico’.

La storia, ambientata nell’immediato secondo dopoguerra, ci mostra la povera Delia ammazzarsi di lavoro per racimolare qualche lira in più da portare a casa dove deve occuparsi della propria famiglia e anche del suocero, semi-infermo e soggetto tutt’altro che raccomandabile.

Al di là delle vicissitudini quotidiane della protagonista, questo film è anche e, forse, soprattutto, la storia di un amore grande, quello di una madre per sua figlia, la giovanissima Marcella, che non è andata alle ‘medie’ perché donna e “a scuola ci vanno i maschi!”, come il padre Ivano ripete. Promessa sposa ad un giovane di famiglia facoltosa, Marcella è apparentemente felice, in attesa di prendere il suo ascensore sociale, ma Delia saprà cogliere nei comportamenti del giovane pretendente i prodromi di un amore ‘tossico’ e farà di tutto per scongiurare per la figlia un destino, forse di agiatezza, ma in fondo uguale al suo.

Non manca anche un finale aperto, e per certi versi inaspettato, che sottolinea l’indipendenza, l’intraprendenza e la lungimiranza di una Donna, e come lei di tante altre, nel dopoguerra … ma non vogliamo svelare troppo: tutti dovrebbero vedere questo film, perché lascia molto di sé in chi lo guarda e induce molte riflessioni, strappa sorrisi e anche lacrime. E questo non è mai scontato.

Sinceramente il film andrebbe mostrato in primis nelle scuole (cosa che pare stia già avvenendo in diversi istituti termolesi ndr) perché con tocco leggero tratta molti degli argomenti che noi stessi, come Cpo, stiamo portando in questi giorni negli istituti superiori. Le varie forme di violenza contro le donne (fisica, morale, economica) sono infatti rappresentate in modo accessibile a tutti, e con accorgimenti che evitano derive truculente, oltre a fornire l’occasione per vari livelli di lettura e, perché no, anche per qualche riflessione di natura storico-costituzionale sul nostro dopoguerra.

Pur senza essere dei critici cinematografici, ci sentiamo infine di evidenziare l’ottima prova di Paola Cortellesi, sia come attrice drammatica che come esordiente regista, ben supportata, peraltro, da un cast di caratteristi e comprimari di primordine tra i quali spicca Valerio Mastandrea, nei panni del violento marito Ivano».