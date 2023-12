Blackout a Ururi, al lavoro la task-force dell'Enel

URURI. Continuano i disagi provocati dall'ondata di maltempo, che col forte vento, ha creato danni in diverse località. A Ururi un blackout ha interessato il territorio.

E-distribuzione rende noto che una task force è al lavoro per ripristinare il servizio elettrico nel Comune di Ururi, in Provincia di Campobasso. La situazione di forte vento che ha interessato in mattinata la zona ha generato un guasto lungo la linea elettrica e le manovre di ripristino del servizio sono complesse a causa del furto di rame dei giorni scorsi che ha interessato le linee elettriche adiacenti. I tecnici proseguiranno i lavori fino al completo ripristino del servizio previsto in serata.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio e su eventuali rimborsi potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.

Per oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.